Raznoliki pogovori »cvetnika dialogov« z intelektualci

»Dobra knjiga lepo mesto najde.« Tako je profesor Miran Košuta za četrtkovo predstavitev knjige Kavarna Italija Jerneja Ščeka priredil slovenski pregovor »lepa beseda lepo mesto najde«. Prva zamejska predstavitev zbirke 26 intervjujev, 22 z moškimi, štiri z ženskami, ki so sicer nastali za Delovo Sobotno prilogo med letoma 2020 in 2023, se je odvijala pred resda očarljivo kuliso sončnega zatona nad Tržaškim zalivom, na terasi kmetije Zidarich v Praprotu.

Miran Košuta, ki je v knjigi poskrbel za spremno besedo, je avtorja intervjujev pohvalil kot »izkušeno in izbrušeno pero« in poudaril, da je knjiga več kot le zbirka intervjujev. Pohvalil je »duhovno kakovost vprašanj« in »reprezentativen, premišljen izbor sogovornikov«, avtorja pa opisal kot »cvetnika dialogov«. Pogovorne teme se razpenjajo med »evropeistično dvomejnostjo Paola Rumiza«, kritiko turbokapitalizmu Umberta Galimbertija in Diega Fusara ter italijansko filozofsko mislijo, katere zanimivejši predstavnik je Massimo Cacciari.

