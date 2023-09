Razpoke na nadvozu za Brojnico

Na železniškem nadvozu na cesti za Brojnico pod Križem so se pojavile razpoke. Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni je zato zaprosil pristojne občinske službe, da dodobra pregledajo strukturo ter preverijo, če je z nadvozom vse v redu. Vidoni je na zadevo pismeno opozoril tudi občinskega odbornika Micheleja Babudra.

Nadvoz, ki je bil zgrajen pred približno 45 leti, je sicer predmet rednega nadzora, dodatni pregled pa gotovo ne bo škodil. Razpoke so se pojavile na asfaltu in na pločniku. Po zakonu je za nadvoz odgovorna Občina Trst, ker je tamkajšnja cesta občinska, redne kontrole sicer izvaja tudi železniška uprava, kar velja za vse tovrstne strukture na železnici.

Železniški nadvoz pod Križem so zgradili po tragični nesreči izpred petdeset let, ko je vlak ob odprtih zapornicah trčil v avto. V nesreči je izgubil življenje Prosečan Zdravko Verša, njegova žena in sin pa sta bila poškodovana. Tragedija je spodbudila pristojne, da končno zgradijo nadvoz, ki so ga Križani zaman zahtevali vrsto let.