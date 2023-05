Razpolovitev v imenu kakovosti?

Marsikdo je v zadnjih 45 letih, kar obstajajo, obiskal družinsko posvetovalnico. Morda za ginekološki pregled ali za pogovor v zvezi s spolnostjo oz. uporabo kontracepcijskih sredstev, mamice pa skorajda vse med nosečnostjo, ko so tja zahajale na tečaje priprave na porod in nato še v obdobju po njem. Družinske posvetovalnice delujejo znotraj štirih zdravstvenih okrožij, se pravi pri Valmauri, v Rojanu, pri Sv. Jakobu in Sv. Ivanu. Zadnji dve, kaže, bosta čez nekaj mesecev prekinili svoje delovanje, saj se je vodstvo zdravstvenega podjetja Asugi odločilo za preureditev krajevnega zdravstvenega sistema in lani podpisalo poslovni akt, ki med drugim predvideva razpolovitev zdravstvenih okrožij in posledično družinskih posvetovalnic.

Informacija je bila v tem času dokaj nedorečena in nejasna. Kdaj naj bi do korenitih sprememb prišlo, ni znano, govori pa se, da bo to še pred koncem leta. Negodovanje, kritike in protesti so postali v zadnjih tednih glasnejši, saj so družinske posvetovalnice bistvenega pomena za družbo, zlasti za ženske in mlade, ki se lahko od 14. leta starosti tja odpravijo brezplačno (zagotovljena jim je zasebnost), na strokovni nasvet, na pogovor s socialno delavko, psihologinjo in ginekologinjo, za pomoč pri reševanju najrazličnejših potreb in vprašanj glede spolnosti ali nasilja, na primer, pa tudi za prekinitev neželene nosečnosti.

Prejšnji teden so se nasprotniki krčenja zbrali pred šentjakobskim zdravstvenim okrožjem v Ulici San Marco 11, danes je novi protest predviden ob 15. uri pred svetoivanskim okrožjem v Ulici Sai 7.