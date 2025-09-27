Razpravljali bodo o varovanju voda in pomenu modre ekonomije

Varovanje voda, pomen modre ekonomije in utrjevanje dialoga med inštitucijami, znanstveniki in predstavniki storitvenih sektorjev. To bodo glavne teme, ki jih bo analizirala 5. izdaja prireditve Barcolana Sea Summit, ki bo na programu v sklopu 57. Barcolane med 6. in 10. oktobrom. Stroka bo v fokus postavila tudi normativne, ekonomske in okoljevarstvene vidike podvodnega sveta.

Podroben program letošnje prireditve so predstavili na današnji novinarski konferenci. Predsednik Barcolane Mitja Gialuz je izpostavil pomen soočanja o celotnem varovanju voda in o vzgajanju generacije, ki bi ta aspekt znala združiti s poslovnimi priložnostmi. Novost letošnje izdaje bo tudi gledališka govorica, saj je predvidena predstava o pomenu voda. Pri letošnjem posvetu bodo sodelovali tudi dijaki Jadranskega zavoda združenega sveta.

Dogajati se bo začelo 6. in 7. oktobra v vasi Barcolana na mestnem nabrežju. 8. oktobra se bo Sea Summit preselil v kongresni center v Starem pristanišču, kjer bodo med drugim govorili tudi o energiji in podnebju (ob 10. uri). Podnebne teme se bodo letos lotili skozi inženirsko lupo. Popoldanski del posveta bo v fokus postavil zaščito oceanov, morij in rek. Predavatelji bodo postregli s predlogi, kako bi lahko mladi postali rešitev problema, ki zadeva okoljsko krizo.

Celoten program tukaj.