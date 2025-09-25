Razstava in niz dogodkov o openskem tramvaju

Ob ponovnem zagonu openskega tramvaja, ki je po dolgem premoru februarja letos spet zaškripal po tržaško-openski progi, priljubljenemu vozilu posvečajo razstavo Openski tramvaj - Tram de Opcina, ki jo v dvorani društva SKD Tabor v openskem Prosvetnem domu odpirajo jutri ob 18. uri. Ob razstavi prirejajo več spremnih dogodkov, ki se bodo vrstili vse do 9. oktobra. Med temi je tudi predstavitev sveže publikacije Prepletene zgodbe. Obrazi openskega tramvaja, ki jo je izdalo društvo Tabor.

Ne gre pa za prvo pobudo o tramvaju, ki jo prireja opensko društvo. Tu so mu ob 100. obletnici obratovanja, leta 2002, prvič postavili razstavo, ob priložnosti je izšla tudi publikacija 100 let openskega tramvaja, ki so jo nato ponatisnili leta 2007. Pred tremi leti so z razstavo obeležili njegovo 120. obletnico. Tokrat pa so razstavo snovali s ciljem, da bi postala trajna oziroma, da bi lahko delovala kot jedro openskega muzeja tramvaja. Namenjena pa je prav vsem, ki jih tramvaj zanima, zato bo obiskovalce nagovarjala v treh jezikih: slovenščini, italijanščini in angleščini.

