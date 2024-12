Razstava ob 60-letnici vrta Carsiana

Cvetje in metulji krasijo prostore zgoniške občine, ki v prvem nadstropju gosti fotografsko razstavo ob 60-letnici botaničnega vrta Carsiana.

V objektiv so lepote Krasa ujeli Alessandra Tribuson, Lucio Ulian in Roberto Valenti ter jih ponudili v ogled obiskovalcem, ki lahko do 31. januarja spoznajo navadni jetrnik in druge kraške rastline. S povečevalno tehniko so ustvarili okrog 20 fotografij in jih že razstavljali v Repnu in Sesljanu. Razstavo je pripravila Služba za biotsko raznovrstnost Dežele FJK z Naravoslovnim didaktičnim centrom v Bazovici. Na ogled je od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, ob ponedeljkih in sredah pa tudi med 15.30 in 17.30.

Carsiana je na pobudo farmacevta in botaničnega navdušenca Gianfranca Giottija nastala leta 1964, ko je s profesorjem ekologije na tržaški univerzi Liviom Poldinijem in z ljubiteljem botanike Stanislavom Budinom želel ustvariti poučno pot po kraški gmajni, da bi spodbudil pravilno ravnanje z naravo. Edinstveni kraški vrt še danes sledi prvotnim načelom. Leta 2002 je Carsiano odkupila Pokrajina Trst, leta 2016 pa je lastništvo prevzela dežela. Danes zanjo skrbi zadruga Rogos, ki sprejema posameznike in skupine, prireja delavnice in vodene oglede po kraški gošči, melišču, gozdu, gmajni, dolini, ob mlaki in breznu.