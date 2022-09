Razstava reklamnih oglasov mojstrov grafike

Sedemdesetletnica kongresa Mednarodne grafične zveze AGI, ki letos po 27-tih letih spet poteka v Italiji, in sicer v Trstu, je idealna priložnost za inventuro razstavnega plakata, ki jo bodo z javnostjo delili od danes do prvih dni januarja. V Skladišču idej odpirajo razstavo Italija in Mednarodna grafična zveza. 25 grafičnih oblikovalcev 20. stoletja z bogatim izborom plakatov, ki razkrivajo vizualno kulturo Italije v drugi polovici 20. stoletja.