Razstava z zgodbami Slovencev, nevarne etnije

Poseben poudarek tržaške razstave pa je na »drugih« deportirancih. Pezzetti in Perissinotto sta nameravala prikazati celovito krutost sistema deportacij, ki ni ciljal le na Jude. Seveda, glavne žrtve lagerjev so bili oni, v raziskavah za razstavo pa je Pezzetti zasledil vsaj enajst Romov, »ki so bili deportirani kot Romi«. Deportacije Romov iz rasnih razlogov pa so doslej zgodovinarji holokavsta v Italiji vselej zanikali, je dejal.

»Pomen Trsta je vedno bil jasen, ni pa bil jasen v Rimu in Milanu.« Tako je zgodovinar Marcello Pezzetti predstavil razstavo Dall’Italia ad Auschwitz, ki bo v Rižarni na ogled do vključno 3. decembra. Razstava je nastala pred dvema letoma za rimski Museo della Shoah, v sodelovanju z raziskovalcem Matteom Perissinottom pa jo je Pezzetti priredil za Rižarno.

Razstava se začne z zelo natančnim zemljevidom Auschwitza in Birkenaua, mišljenim predvsem za šolski pouk. Pezzetti je dejal, da premalo profesorjev podrobno pozna geografijo lagerjev in zato o njih nepopolno poučuje. Spomnil pa je, da je umrl večji odstotek Judov kot političnih deportirancev, saj so nacisti prve načrtno ubijali, drugih ne. Definicija političnega deportiranca pa je bila za rajh vselej nejasna. Mednje so denimo spadale tudi »nevarne etnije«, kot so denimo Slovenci. Zgodb deportiranih Slovencev je zato na razstavi ogromno. Vabljeni torej k ogledu.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.