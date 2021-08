Razstavi posvečeni pekarski in čipkarski tradiciji

V Kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini bosta do konca praznovanj sv. Roka in še prihodnji konec tedna na ogled dve razstavi, ki sta vredni obiska. Ena se nanaša na nabrežinske pekarne, druga pa na čipkarske izdelke iz Velikega Dola.

Zamisel o razstavi Peki in nabrežinske pekarne je nastala potem, ko so v odboru SKD Igo Gruden dobili namig, da hrani družina Grilančevih zanimive predmete iz njihove stare pekarne. Jasna Simoneta in Nadja Doljak sta v fokus postavili družini Grilanc in Jazbec. Z njunim sodelovanjem sta sestavili zaokroženo zgodbo – stari predmeti so spregovorili s pomočjo starih fotografij, dokumenti so dodali verodostojnost pripovedim. Novejše fotografije pa prikazujejo, da je za obstanek na trgu potrebno prisluhniti razvoju in stopiti v korak s časom.

Druga razstava razkriva čipkarsko tradicijo Velikega Dola na slovenskem Krasu. Kulturno društvo Kalunca iz te vasi gradi svojo zgodbo na temeljih tradicije. V vasi je nekoč deloval Državni čipkarski tečaj, danes pa je klekljanje spet pomemben del vasi, saj se v njej ob klinčkih in kušinčkih tedensko zbirajo klekljarice iz vsaj treh kraških občin, mesečno prihajajo na delavnice klekljarice iz vse Slovenije in zamejstva. Vsaj enkrat letno, ob koncu maja, pa Kulturno društvo Kalunca v vasi priredi klekljarski festival Kalunca v svet, ki privabi več sto ljudi.