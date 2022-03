Razstrelili oglasno desko v Trebčah

Prebivalce Trebč je danes zjutraj čakalo neprijetno presenečenje. Pri avtobusni postaji, tik vrtca, so neznanci minulo noč razstrelili oglasno desko. Ponoči je bilo v vasi slišati močan pok, so povedali, ki se je ponovil dvakrat ali trikrat.

Na socialnih omrežjih se je medtem razširila vest, da naj bi pozno sinoči okrog 21.30 po Trebčah razsajala tolpa štirih ali petih mladostnikov. Trkali naj bi na vrata domačinov, pritiskali na hišne zvonce in kričali. Odpirali naj bi tudi dvoriščna vrata in odstranjevali opozorilne tablice o videonadzornih kamerah. Med drugim, kar je najhuje, je ocenila avtorica objave, so tudi odstranili železna pokrova z dveh uličnih jaškov, tako da sta bila ponoči odprta in predstavljala nevarnost. Nekateri domačini so na družbenih omrežjih sporočili, da so dogodek prijavili varnostnim organom.