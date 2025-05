Rdeča klop proti nasilju nad ženskami odslej tudi na openski Mandriji

Na openski Mandriji, na območju parka Vitulli, stoji od ponedeljka nova klop. Rdeča klop, simbol boja proti nasilju nad ženskami. Na pobudo vzhodnokraškega rajonskega sveta izstopa med ostalimi klopmi in opozarja, da vsaka oblika nasilja ni dopustna in da se pred njim ne smemo obračati stran.

»Pred nekaj meseci so predstavniki drugega-vzhodnokraškega, petega (Stara Mitnica, Sv. Jakob) in šestega (Sv. Ivan, Kjadin in Rocol) rajonskega sveta Občini Trst predlagali, da bi na svojem območju dobili rdečo klop - element ozaveščanja o nasilju nad ženskami. Hvalevreden predlog je izraz soglasja med svetniki, ki so si zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev s pomočjo občinske službe za zelene površine zavihali rokave in kar sami prebarvali klopi v rdečo barvo,« je zbrane nagovoril tržaški občinski odbornik za politike ozemlja Michele Babuder. Openski klopi sta se v ponedeljek pridružili tako tudi ena v Ulici Orlandini in ena v parku vile Revoltella.

Nasilje je kulturni problem, ki zadeva čisto vse generacije, je opozorila predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta. »Naš je le majhen prispevek, a vendar velikega simbolnega pomena. Dvigniti želimo raven ozaveščenosti in pozornosti, je dejala, njene besede pa je delil tudi predsednik šestega rajonskega sveta Roberto Cavallaro. Poročnik karabinjerjev openske postaje C.S. Valzan je ob robu srečanja opozoril na redni nadzor ozemlja, spremljanje prijavljenih primerov in sodelovanje s centrom proti nasilju nad ženskami Goap.