Rdeči križ na stežaj odprl vrata

Ob tednu civilne zaščite, ki je potekal med 13. in 19. oktobrom, je danes tržaški odbor Rdečega križa, ki ima sedež na Trgu Sansovino, širši javnosti predstavil svojo razvejano dejavnost. Obiskovalcem so čez dan kazali tržaško postajo Rdečega križa, s katero sodeluje skoraj 300 prostovoljcev, spodbuden pa je tudi podatek, da se za prostovoljsko službo odloča vse več mladih.

Petnadstropno stavbo na Trgu Sansovino in dejavnosti nevladne organizacije nam je predstavila Deborah Meneghello, prostovoljka, ki se dejavnostim Rdečega križa posveča že devet let. Povedala je, da si na njihovi postaji posamezniki lahko izmerijo krvni tlak ali sladkor, prevzamejo lahko tudi rabljena oblačila in obutev, pa tudi osnovne življenjske potrebščine. »Večina občanov nas pozna po reševalnih vozilih, saj tesno sodelujemo z zdravstvenim podjetjem. A naša dejavnost je veliko bolj razvejana. Mi smo organizacija, ki ljudem nudi pomoč tako na velikih dogodkih kot v izrednih razmerah, v primeru tragedij in nesreč. Pomoč nudimo tudi najbolj ogroženim in šibkim članom družbe. Naši prostovoljci vsak dan dostavljajo kosila na dom 350 starostnikom, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov niso v stanju, da bi zapustili dom. Skrbimo tudi za zasebni prevoz na preglede v bolnišnice, «je razložila sogovornica.