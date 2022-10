Redarji brez tetovaž

Tisti, ki bi radi vstopili v lokalno policijo, ne smejo imeti na vidnem mestu tetovaž. To predvideva novi pravilnik tržaške lokalne policije, ki so ga sprejeli na včerajšnji seji občinskega sveta. Sejo je zaznamoval tudi nesporazum v komunikaciji v desni sredini glede imenovanja novih članic komisije za enake možnosti.

Zapletlo se je ob glasovanju kandidatke, ki je med 24 imeni prejela največ glasov in katero je bila predlagala levosredinska opozicija. Teresa Vullo je bila sodeč po številu prejetih glasov primerna kandidatka tudi za nekatere mestne svetnike iz desnosredinske večine. Skupno je prejela 29 glasov, kar je vznemirilo odbornico za šolstvo in po novem tudi poslanko Nicole Matteoni (Bratje Italije). O tem, kaj je botrovalo komunikacijskemu stiku, se je v živo želel prepričati tudi pokrajinski vodja Bratov Italije Claudio Giacomelli, ki je zvečer prišel v dvorano občinskega sveta in se posvetoval s svojimi.

Kot je bilo pričakovati, je bilo največ ugovorov sinoči slišati na predlog novega pravilnika mestnih redarjev o opremi, njeni uporabi in zunanjem videzu zaposlenih. Do novosti pravilnika, med katerimi sta tudi prepoved tatovaž na vidnih mestih in formalizacija oborožitve dela občinskih redarjev, so bili najbolj kritični predstavniki opozicije.