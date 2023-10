(Rekordna) šesta zmaga za Benussija

Za tržaškega jadralca Furia Benussija je to že šesta zmaga na Barcolani, več jih nima nihče. Z Arco SGR, 100-čeveljsko črno lepotico, je zmagal letos ob zelo lahkem vetru, prvič pa leta 2021. Slavil je še leta 2005, 2016, 2017 in 2018.

Letošanja zmaga pa je verjetno še najslajša, so poudarili zmagovalci na Arci SGR takoj po prihodu v cilj. Letos maja je namreč velikanka doživela večjo okvaro na morju pri Neaplju. Zato je vse do septembra preživela v ladjedelnici in se domov vrnila šele 14. septembra. Ob popravilih, je povedal Benussi, so sicer jadrnico še izboljšali, a jo zaradi omejenih dni na morju zdaj še niso znali povsem izkoristiti. »Danes smo dobro startali, nato zastali, ko smo se spet premaknili, pa smo zajadrali,« je na kratko pred mikrofoni Radio Punto Zero opisal potek regate Benussi.

V Benussijevi lasti je še en rekord. Prva zmaga sega v leto 2005 s Skandio, ko je do cilja (takrat je bilo regatno polje nekoliko krajše kot danes) prijadral v rekordnem času v manj kot 50 minutah. Na krovu je sodeloval še s Spangarom in Bressanijem.

Prvi na cilju je bil še leta 2016 (Alfa Romeo), 2017 in 2018 (z jadrnico Spirit od Portopiccolo) ter še leta 2021, ko je osvojil prvo zmago z Arco SGR. Črna lepotica je sicer na Barcolani od leta 2019 vedno med favoriti.

100-čeveljsko jadrnico je Benussi z ekipo odkril v manjši ladjedelnici na Minorki leta 2018, z vlaganji jo je leta 2019 že izboljšal, da je bila spet konkurenčna in na startu Barcolane.

Spomnimo, da je bila lani Arca tudi blizu zmage, a zaradi okvare na jadru ob močni burji zaostala za Deep Blue.