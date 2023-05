Rekordne številke za pomorsko povezavo med Trstom in Miljami

Na motorni čoln Delfino verde (Zeleni delfin) je aprila stopilo rekordno število potnikov. Na pomorski progi Trst-Milje, ki jo upravlja deželno podjetje za javni prevoz Tpl FVG se je v tridesetih dneh preteklega meseca peljalo 14.765 ljudi, kar 31,8 odstotka več kot aprila 2019, ko je pred pandemijo mesto na turističnem področju že beležilo rekordne številke. Morska povezava je bila sicer dobro obiskana tudi v prvih treh mesecih leta. Med januarjem in marcem so našteli 32.201 potnika in 726 koles. Za kratko plovbo se zelo radi odločajo turisti, polovica jih je iz Italije, druga polovica pa večinoma iz Avstrije in Nemčije. Številni pa so tudi Miljčani in Tržačani, ki se dnevno peljejo z motornim čolnom v službo ali v šolo z enega na drugi konec zaliva. Prav ti v večjem številu odhajajo z miljskega pomola ob 7.15. Gneča turistov, ki si želi iz Trsta v Milje, pa se pojavi ob 11.20. Od malega mesteca se nekateri podajo drugam, s kolesom v Istro na primer. Drugi pa se večinoma vračajo v Trst s čolnom, ki krene ob 14.10, prvi po kosilu. Takrat preplujejo zaliv turisti, domačini in študenti.

