Renesansa Miramarskega grada

Preporod Miramarskega gradu in parka se nadaljuje. Če je vodstvo državnega muzeja lani izpeljalo več manjših dogodkov in leto zaključilo z rekordnimi številkami (840 tisoč obiskovalcev v parku in 250 tisoč v muzeju), za letos načrtuje velike investicije v restavriranje nekaterih prostorov, razstave, predavanja in nakup nove parcele. Prvič po 150 letih, ko je čudovita lega tako očarala nadvojvodo Ferdinanda Maksimilijana Habsburškega, brata cesarja Franca Jožefa, čigar ladja se je naključno ustavila v bližnjem pristanišču, da se je odločil kupiti ta košček raja in tu živeti, se bo območje parka razširilo. Direktorica muzeja Andreina Contessa je namreč tik pred podpisom kupoprodajne pogodbe, s katero bodo postali lastniki območja, na katerem je do nedavnega delovala drevesnica, v kateri je bilo mogoče kupovati najrazličnejše vrste sezonskega cvetja. Območje se razteza na 4500 kvadratnih metrov površine, kaj bodo tam uredili, za zdaj še ni znano.

To je na današnji novinarski konferenci v Miramarskem gradu napovedala njegova direktorica Contessa, ki je predstavila bogat letošnji program dogodkov in ambicioznih načrtov, ki jih bodo uresničili tudi po zaslugi sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost (NOO). S temi bodo odpravili arhitektonske ovire, izboljšali energetsko učinkovitost in restavrirali staro pot v parku, po kateri so nekoč vozile kočije. Z ministrskim denarjem pa bodo nadaljevali z že začetimi projekti, med katerimi je popis dreves v parku, urejevanje območja za konjušnicami in postavitev meteorološke postaje.