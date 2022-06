Repensko telovadnico bodo poimenovali po Paolu Colji

V petek, 24. junija, ob 19. uri bodo občinsko telovadnico v Repnu poimenovali po Paolu Colji, repentabrskemu županu med letoma 1975 in 1992. Častni govornik bo Aleksij Križman, njegov dolgoletni podžupan in sodelavec. Uvodoma bo pozdravila županja Tanja Kosmina, zbrane bosta nagovorila tudi predsednik športnega društva Sloga Marko Kralj in predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Zapel bo moški pevski zbor Kraški dom. Domači župnik Tone Bedenčič bo blagoslovil tablo z imenom.

Paolo Colja se je rodil v zavedni slovenski družini v Trstu in se preselil na repentabrski konec po poroki z domačinko Majdo Guštin, s katero si je ustvaril družino. Osrečila sta ju hčerka Katja in sin Iztok. Po poklicu je bil bančnik, na krajevno politično sceno pa je najprej stopil v vrstah opozicije. Kot župan si je prizadeval za kulturni, športni in družbeni razvoj območja. Dal je zgraditi telovadnico, ki bo zdaj nosila njegovo ime, posodobil je nogometno igrišče, Bubničev dom v Repnu in staro šolo na Colu. Dobro je sodeloval tudi z župnijsko skupnostjo. V njegovo obdobje sega pobratenje z Občino Logatec. Coljo so v širši okolici spoštovali in cenili zaradi njegovega borbenega značaja in pokončne politične drže. V hvaležnem spominu hranijo njegov trud, delo in človeško toplino. Prerano je odšel leta 2004, ko bi lahko še veliko prispeval za domačo skupnost.