Reševali mladoletni dekleti na supu

Pripadniki obalne straže so sinoči okrog 19.40 posredovali na morju pred Barkovljami, kjer sta se 16-letno in 17-letno dekle, ki sta bili na sup deski, znašli v težavah. Presenetila ju je močna burja in se nista utegnili vrniti na obalo. Prestrašeni sta poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112, pri čemer je operater do intervencije ostal v stalnem stiku z njima in ju miril. Patruljni čoln obalne straže ju je kmalu dosegel in so ju rešili ter prepeljali v tržaško pristanišče. Tam so ju pričakali starši. Bili sta na srečo nepoškodovani in v dobrem zdravstvenem stanju.