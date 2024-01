Reševali obiskovalko v Briškovski jami

Gasilci in gorski reševalci za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj opoldne posredovali v Briškovski jami, kjer je 69-letno obiskovalko iz Furlanije na globini 70 metrov obšla slabost in se je onesvestila. Na kraju so ji nudili najnujnejšo oskrbo, nato so jo naložili na nosilo in jo po 350 stopnicah prenesli do vhoda, pri čemer so uporabili tudi vrvi. Zunaj so jo pričakali reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo.