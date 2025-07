Reševali plovilo tik slovensko-italijanske morske meje

Operaterji interventne telefonske številke 112 so včeraj popoldne prejeli klic v sili s plovila, ki se je znašlo v težavah kakih sedem milj od obale tik slovensko-italijanske meje. Na osemmetrskem čolnu poljske registracije z dvema osebama na krovu se je zaradi okvare na motorju vnel požar in je vanj začela vdirati voda. Na pomoč je iz Gradeža odplul patruljni čoln italijanske obalne straže. Iz luške kapitanije so medtem o dogajanju obvestili operativni sedež v Rimu in kolege slovenske obalne straže. Slednji so na kraj preusmerili lasten patruljni čoln. Medtem so iz Trsta prispeli tudi gasilci. Ogenj so pogasili, pripadniki obalne straže pa so ob ugotovitvi, da je plovilo deloma poškodovano in da razpolaga le še z enim motorjem, sklenili, da ga bodo pospremili do obale. Slovenski čoln je sporazumno z italijanskimi kolegi zaključili posredovanje, pripadnikom italijanske obalne straže pa so se pri spremstvu pridružili gasilci in je priplul patruljni čoln iz Trsta. Poškodovano plovilo so pospremili v pristanišče v Ribiškem naselju, kjer so ga zavarovali.