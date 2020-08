Potapljaški in navtični oddelek tržaških gasilcev sta danes popoldne okrog 15.30 posredovala pred Miramarom oziroma Grljanom, kjer je zaradi slabega vremena na morju obtičalo 15 jadralcev na optimistih s trenerjem. Zaradi nenadnega poslabšanja vremenskih razmer so se tako znašli v situaciji, ko je bila potrebna pomoč gasilcev, ki so jih na varno potegnili z motornim čolnom in gumenjakom.