Rešili psa, ki ni mogel iz vode

Danes zjutraj so gasilci iz Milj dobili klic z glavne gasilske postaje, da je mimoidoča, ki se je sprehajala pri Naselju sv. Roka, zaslišala lajanje med skalami ob morju. Ko so prišli na kraj dogodka, so gasilci takoj opazili psa srednje velikosti v vodi, ki je bil prestrašen in ni mogel sam nazaj na obalo. Ko so ga potegnili iz nje, so opazili, da je šibek in podhlajen (kar je ugotovil tudi veterinar, ki mu je izmeril 37 stopinj celzija telesne temperature). Psa so nato peljali v center Enpa v Ulico Marchesetti, da bi ga takoj oskrbeli. Tam so preko mikročipa ugotovili, kdo so njegovi lastniki, ki so ga obupano iskali že od zgodnjega jutra.