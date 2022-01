Restavriranje lestencev v Miramarskem gradu

V teh dneh poteka v Miramarskem gradu restavriranje lestencev iz 18. stoletja.

Od včeraj imajo obiskovalci deset dni časa, da si v Šarlotinem salonu ogledajo, kako potekajo restavratorska dela lestencev, ki so jih posvetili Mariji Tereziji.

Direktorica Miramarskega gradu Andreina Contessa je odločitev utemeljila z dejstvom, da je za obiskovalce gotovo zanimivo, če si lahko v živo ogledajo njihovo restavriranje. Tako imajo med drugim možnost, da spoznajo zanimivosti in anekdote, ki se nanašajo na razsvetljavo gradu.

Grajski lestenci Marije Terezije (vsi, ki so bili vse do današnjih dni izdelani v istem stilu, nosijo njeno ime) so na sredini kovinski, pokriti z zlato ali srebrno zlitino in stekleno plastjo. Poleg tega so okrašeni s kapljicami, vrtnicami, obeski in mandlji iz bohemskega kristala, ki je cenejši od kamnitega. Na isti način so izdelovali tudi stenske in namizne svetilke. Tudi z začetkom uporabe električne energije so ohranili nekatere značilnosti iz časa, ko so prvič izdelali te lestence in za katere so takrat še uporabljali sveče, na primer krožničke za pobiranje voska, ki so jih obdržali v okrasne namene.

Restavriranje lestenca poteka v več fazah: najprej ga analizirajo, da ugotovijo njegovo tipologijo, stil in obdobje, v katerem je nastal. Nato ga razstavijo, očistijo in ponovno namestijo. Očistijo ga z destilirano vodo, da se na kristalu ne formira apnenec.

Restavratorska dela so se v Miramarskem gradu začela oktobra lani, nadaljujejo pa se tudi v letošnjem letu, saj bodo restavrirali vse njegove lestence.