Revolucionarna Odprta meja dokaz kulturnega sožitja

Kaj pravzaprav je meja? Odgovor se skozi leta spreminja na podlagi dogajanj in različnih ideologij. Na vprašanje, kaj je odprta meja, pa je mogoče povsem jasno odgovoriti. Edvin Švab, kateremu je bilo posvečeno petkovo praznovanje štiridesetletnice pobude Odprta meja, nam je zapustil dragoceno pričevanje: zelo mu je bila pri srcu besedna zveza »kulturno sožitje« in odprta meja pomeni ravno to. Ljudje, pripadniki različnih držav, morajo presegati ločevanje, ki ga meja ponazarja in ustvarja. Treba je premagati tako fizične meje na ozemlju kot tudi idejne meje, ki zatirajo našo odprtost do drugega in različnega.

Praznovanje prireditve, ki jo že desetletja prirejata občini Dolina in Hrpelje - Kozina, je spremljalo premiersko predvajanje dokumentarnega filma Odprta meja 40 let, življenje ob meji brez meje režiserke in avtorice Elene Husu. Nastal je v spomin na štirideseto obletnico prve Odprte meje leta 1981, ko krajanom prvič ni bilo treba pokazati dokumentov ob prehodu iz ene države v drugo. Za 35-minutni film je bilo odločilno sodelovanje ustanov RTV Slovenija oziroma njene Televizije Koper, ki je producent filma, deželnega sedeža radiotelevizije RAI ter Narodne in študijske knjižnice v Trstu.

Po dveh letih premora zaradi protikoronskih ukrepov se letos vrača Odprta meja, in sicer z današnjim tradicionalnim pohodom po Stezi prijateljstva: izpred sprejemnega centra Naravnega rezervata Doline Glinščice v Boljuncu se bodo udeleženci na pot podali po manjših skupinah od 9. ure dalje. Sprehodili se bodo do Botača in nato pot nadaljevali do Beke. S slovenske strani pa je začetek pohoda predviden ob 8. uri z Beke. Jutri ob 18. uri bodo dokumentarni film Elene Husu predstavili tudi v Hrpeljah, Odprta meja pa se bo zaključila v soboto, 26. marca, ob 19. uri s koncertom obmejnih pesmi Ženskega pevskega zbora Rož s Koroške v dvorani Franceta Prešerna v Boljuncu.