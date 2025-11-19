RFI se je obvezala, da bo preučila alternativne lokacije za oddajnik

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je po dobri uri zasedanja prikorakal iz palače tržaške prefekture z dokaj vedrim obrazom. »Glede na stanje smo lahko zmerno optimisti,« je zaupal novinarjem. Za sestanek na prefekturi sta skupno zaprosila z odbornikom za lokalne avtonomije Pierpaolom Robertijem, da bi skušala rešiti škartljavo vprašanje postavitve 24-metrskega oddajnika za komunikacijski sistem GSM-R ob železniški postaji v Vižovljah, se pravi sredi naselja, ki ga načrtuje železniška družba RFI.

Svoj glas so protestno dvignili krajani, proti njegovi postavitvi pa so se izrekli tudi devinsko-nabrežinski občinski svetniki, člani odbora in župan. »Predstavniki družbe RFI so prisluhnili našim prošnjam, pravzaprav predlogom in se obvezali, da bodo preučili ponujene alternativne lokacije. Do takrat pa bodo dela za postavitev oddajnika prekinjena,« je obnovil pogovore na Velikem trgu. Predlog občine predvideva premik oddajnika nekaj desetin metrov proti Tržiču, k stari postaji, daleč od vaškega jedra, kar bi ustrezalo tudi tehničnim zahtevam in ne bi vplivalo na predvideno razdaljo med posameznimi oddajniki. Alternativna možnost je zato izvedljiva.

Pred prefekturo je kakih 40 članov odbora, ki združuje prebivalce Vižovelj in Sesljana, simbolično raztegnilo 24-metrsko vrv, kolikor naj bi bil visok oddajnik, na katero je bilo pritrjenih ravno toliko oranžnih balončkov.