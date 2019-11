Ribiški muzej po novem odprt vsak konec tedna

Ribiški muzej v Križu je po novem za obiskovalce odprt vsako soboto in nedeljo med 11. in 13. uro, medtem ko je bil doslej odprt občasno oziroma le za vodene obiske v dogovoru z vodstvom muzeja. Tako se je odločil upravni odbor spričo naraščajočega zanimanja za muzej, ki se nahaja pod domom Alberta Sirka. Predsednik Franko Cossutta je prepričan, da bo muzej z rednim odpiralnim urnikom ob koncu tedna privabil še več obiskovalcev, še naprej pa bo seveda na razpolago za vodene obiske.

Pred kratkim so muzej obiskali udeleženci mednarodnega strokovnega seminarja Deep blue, ki ga je priredil Inštitut za oceanografijo in geofiziko-OGS. Znanstveniki iz Italije, Brazilije, Portugalske, Španije, Francije, Grčije, Maroka, Alžirije, Tunisa, Egipta, Libanona in Jordanije so v Miramaru spoznavali prednosti trajnostnega ribolova in ribogojništva, v Križu pa zgodovino tukajšnjega ribištva. Goste je spremljala raziskovalka OGS, inženirka Giulia Massolino.