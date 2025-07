»Ribiški praznik je zahteven, veliko pa je zadoščenj«

Kriški Ribiški praznik zahteva veliko dela, birokratskih opravil in organizacijskega truda, ki si ga obiskovalci ne morejo predstavljati,« pravi Tamara Majer. Odbornica ŠD Mladina je ena od duš vse bolj priljubljene in obiskane prireditve, ki je v Dom Alberta Sirka privabila res veliko obiskovalcev. Prireditveni prostor je bil na zaključnem večeru, ki je bil posvečen operetni glasbi, nabito poln, tako da so mnogi koncert spremljali kar na zgornjem nekdanjem košarkarskem igrišču.

»Priprave na praznik pravzaprav tečejo skozi vse leto, zadnji dnevi pa so naporni, tako velik obisk pa poplača naš trud,« dodaja Tamara Majer. Na prazniku je sodelovalo okrog šestdeset ljudi. Od žensk, ki čistijo ribe, do tistih, ki pripravljajo ribje jedi in ki jih servirajo obiskovalcem. Potem so tisti, ki sproti pospravljajo mize, uredijo oder pred koncerti, in še bi lahko naštevali. »Na prazniku sodelujejo mladi in starejši, kar pomeni, da prireditev združuje ljudi vseh generacij, kar je tudi pomembno,« izpostavlja naša sogovornica.

Boris Bogatec, eden glavnih pobudnikov nekdanjih Ribiških dnevov, ki so se lani preimenovali v praznik, poudarja, da bo prireditev zagotovo ostala v Domu Alberta Sirka. Ko bo obnovljena, bo Ribiška hiša nedvomno pomenila obogatitev tudi za to prireditev, društvo, kot v Križu pravijo kulturnemu domu, pa je s svojim edinstvenim pogledom na morje enkratno prizorišče za praznik.