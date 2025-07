Ribiški praznik vez med preteklostjo in sedanjostjo

Deveta izvedba Ribiškega praznika, ki se je začel sinoči v Domu Alberta Sirka in bo trajal do ponedeljka, tudi tokrat povezuje preteklost s sedanjostjo. Preteklost predstavlja domača ribiška tradicija, sedanjost pa Ribiški muzej ter odborniki in sodelavci ŠD Mladina, ki sooblikujejo to priljubljeno prireditev.

Praznik je odprl predsednik Mladine Peter Sedmak. V imenu Ribiškega muzeja, ki bo za praznik vse dni odprt za obiskovalce, je na odprtju govorila podpredsednica Vera Tuta Ban.

Po uradni otvoritvi je nastopila pevsko-glasbena skupina The Messenger Mass Choir, ki izvaja gospel in njemu podobno glasbo. Skupino, ki domuje v naši deželi in ki letos praznuje 20. obletnico dejavnosti, vodi dirigentka Lucia Lesa.