Risbe bodo spregovorile o čustvih

Na turistični kmetiji pri Miličevih v Zagradcu bodo jutri odprli likovno razstavo Marca Novaka z naslovom Čustva . Da gre za prvo osebno razstavo, zaupa 36-letni Marco doma s Katinare. Risanju, pravi, se je približal po zaslugi očeta, ki je ravno tako risal in ga je še kot otroka spodbujal k temu. »Lahko rečem, da mi je predal to ljubezen in jaz nekako nadaljujem to, kar njemu ni uspelo zaključiti.«

Na petkovi razstavi bo Novak ponudil osem črno-belih slik in dodatnih deset barvnih z akrilnimi barvami. Pri Miličevih je pred leti pomagal na kmetiji, tako da so ohranili prijateljske odnose in ga povabili k sodelovanju. »Spregovorile bodo moje risbe,« pove in doda, da sam nerad govori. Risbe bodo spregovorile namesto njega o čustvih – kot narekuje naslov razstave – lepih, dobrih in pozitivnih, pravi. Takih, ki gledalcu prikličejo nasmeh na lice, saj se je želel z risbami malo poigrati. »Že samo ob branju naslovov del, saj uporabljam tržaško narečje.«