Tržaški policisti so sinoči ob 21. uri bili obveščeni o hrupu, ki ga je bilo slišati iz puba Liverpool v Ul. Alpini na Opčinah, sicer zaprtega zaradi tedenskega počitka. Na kraju so ugotovili, da je v njem potekala rojstnodnevna zabava. Prispeli so še karabinjerji, ki so udeležence legitimirali. Zaradi kršitve ukrepov proti pandemiji so oglobili 23 mladih oseb.