Russa podprli tudi nekateri vidni slovenski predstavniki

Punto Franco. Tako se imenuje novo združenje, ki ga je v tržaški politični milje po večmesečnem pričakovanju izstrelil nekdanji senator Demokratske stranke, zdaj pa podpredsednik deželnega sveta Francesco Russo. Ambiciozen projekt, ki je pritegnil ljudi različnih poklicnih profilov, tudi iz vrst slovenske skupnosti, navdih črpa v konceptu tržaške prostocarinske cone, ki temelji na odprtem delovanju. Svoj manifest je Russo po natančni analizi stanja v Trstu zgradil na treh točkah: na starem pristanišču, prostocarinski coni in metropolitanskih območjih.

Vizija razvoja tržaške občine je všeč tudi nekaterim vidnim predstavnikom zamejske slovenske skupnosti. Med prvimi, ki so podprli Russov politični manifest, so bili zgodovinarka Marta Verginella, podjetnik in pristojni za gospodarstvo v Cosolinijevi občinski upravi Edi Kraus, novinar in nekdanji predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič ter novinar in član paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Bojan Brezigar.

Vmes so seznam obogatila še druga slovenska imena, združenje pa bo podpornike zbiralo še naprej. Kot je rekel njegov vodja Russo, so veliki izzivi lepši, če so kolektivne narave.