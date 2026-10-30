»Russova poteza je izraz velike politične velikodušnosti«

Umik kandidature Francesca Russa je v predvolilni tekmi sprostil pot Mitji Gialuzu, ki je po novem edini županski kandidat levosredinske koalicije Futuro in comune - Skupna prihodnost. Takoj po novinarski konferenci je Gialuz poklical Russa, da bi se mu zahvalil.

Russo je govoril o koraku vstran, da bi koalicija naredila korak naprej. Ste pričakovali to potezo?

Njegova poteza je izraz velike politične velikodušnosti. Francesco Russo se po mojem mnenju ne umika na klop, ampak je danes ravno nasprotno dokazal, da bo tudi sam na igrišču, kar me zelo veseli. Sam lahko izredno veliko prispeva za mesto. V preteklih letih je dokazal, da se zna uveljaviti v opoziciji in da ima veliko idej za mesto, o katerih je govoril tudi danes (na srečanju z novinarji se je Russo dotaknil Trga Libertà, jasli, periferij, gospodarstva, turizma in industrije, op. nov.). Zelo me veseli, da je Russo vključen v projekt, ki ga mora sicer koalicija Skupna prihodnost še potrditi na sestanku pokrajinskega vodstva Demokratske stranke. Verjamem, da bosta tako Russo kot lista Punto franco lahko pomembno prispevala k dialogu z območji, ki sta jih spremljala v preteklih letih.

Če ne bo prišlo do nepričakovanih preobratov, boste vi edini kandidat za župana levosredinske koalicije.

Današnji je vsekakor korak naprej, vendar je v okviru koalicijskih pogovorov še vedno pred nami odločilni korak oziroma nocojšnje (sinočnje, op. ur.) zasedanje vodstva DS. Zato za zdaj še ni kandidatov za župana - obstaja le ena pripravljenost za kandidaturo, ki jo bodo morale preučiti koalicijske stranke.