Russovo vizijo Starega pristanišča podprl minister Franceschini

Staro pristanišče potrebuje dolgoročno in enotno vizijo razvoja, ki bi morala sloneti na javno-zasebnem partnerstvu. Izkušnje v mestih, ki so imela opuščena industrijska območja, kažejo, da ne zadošča le projektna obravnava posameznih delov območja, temveč da se je problematike treba lotiti celostno, saj se le na ta način lahko izboljša privlačnost mesta za investitorje in potencialne nove prebivalce. Ta strategija je v nasprotju s strategijo aktualnega župana Roberta Dipiazze, ki bi Staro pristanišče prenavljal po kosih.

S temi besedami je levosredinski županski kandidat Francesco Russo (lista Russo - Punto franco) v hotelu Savoia Excelsior izrazil svoje nestrinjanje z Dipiazzevo metodo dela in predstavil svojo vizijo razvoja Starega pristanišča. In to kar v družbi dveh eminentnih politikov - ministra za kulturo Daria Franceschinija in milanskega župana Giuseppeja Sale, ki sta se iz svojih pisarn oglasila na daljavo, Giovannija Gregorattija, tržaškega menedžerja, ki že 20 let dela v Londonu (prisoten v živo), Ashleya Mundaya, londonskega arhitekta (na daljavo). Prva dva sta obljubila konkretno pomoč (milanski župan svoje izkušnje, minister pa sredstva), slednja pa sta pripravila (brezplačno) idejno zasnovo prenove območja, ki bi lahko zaživelo pod pogojem, da se v Trstu demografski trend obrne in da javnim upraviteljem uspe privabiti nove prebivalce.