S 50 dogodki v petih dneh bo Barcolana preplavila Kavano

Oktobrska regata Barcolana se bo letos znatno več kot v preteklih letih prepletla z mestom. To nameravajo organizatorji doseči s projektom Borgo Cavana (Naselje Kavana). V sklopu tega bo imela regata novo začasno trgovino na Trgu Cavana, tamkajšnje trgovine in gostinski obrati pa se bodo lahko vpisali na regato.

»Že več let smo hoteli prirediti kaj takega,« je med včerajšnjo predstavitvijo projekta dejal predsednik jadralskega kluba Società velica Barcola e Grignano Mitja Gialuz. Kavana, ena od tržaških četrti, ki jih je morje najbolj zaznamovalo, bo postala pravo »pomorsko naselje«, je obljubil vodja Barcolane. Po ulicah Kavane bodo plapolale zastavice, s stanovskim združenjem gostincev FIPE so si omislili tudi dve »ulici«, ki bosta združevali lokale, ki se bodo pridružili Barcolani. V okolici Kavane je bilo potencialnih sodelujočih 80, je dejal Gialuz, prijavilo se jih je 60. Obstajali bosta torej, vsaj marketinško, Solna ulica, ki bo združevala obrtnike in trgovce, ter Ribja ulica, ki bo združevala gostince. Vsaka bo imela zastave svoje barve, kar bo omogočalo prepoznavanje sodelujočih partnerjev.

Zaenkrat bo vsekakor najbolj vidna plat projekta začasna trgovina Barcolane, ki so jo odprli v pritličju palače Ca’ Prandi, na Trgu Cavana. Tam so na voljo »običajni« spominki regate, kot tudi proizvodi obrtnikov in gostincev iz bližnje okolice. V trgovini bo tudi zaživel marsikateri dogodek, v sklopu niza Borgo Cavana bo po celi četrti na sporedu petdeseterica dogodkov v petih dneh. Celoten program bo na voljo na spletni strani regate.