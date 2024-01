S 500 podpisi proti zaprtju banke na Proseku

Po enomesečni preložitvi zaprtja zadnje bančne poslovalnice na Proseku se krajani trudijo, da bi si vodstvo skupine Monte dei Paschi di Siena sploh premislilo o zaprtju. Včeraj je rajonski svet za Zahodni Kras - pristojen za vasi tržaškega Krasa med Naseljem San Nazario in Križem - vodstvu banke posredoval dopis, s katerim jih poziva, naj ne zaprejo proseške poslovalnice.

Zahtevo je rajonski svet podkrepil s 498 podpisi krajanov, ki se s potezo banke ne strinjajo. Po zaprtju poslovalnice Unicredit je na Proseku ostala le še banka Monte dei Paschi. Bančna skupina je svojo podružnico nameravala zapreti že decembra, naposled so konec obratovanja premaknili na 15. januar. Rajonski svetniki v zapisu poudarjajo, da bo do zaprtja tokrat očitno res prišlo. Bančni avtomat skupine, ki je sicer zadnji na Proseku, pa naj bi ostal v vasi do nadaljnjega. Druge bančne dejavnosti naj bi se preselile v opensko podružnico skupine, kar je seveda sila neugodno za domačine, ki se morajo ali hočejo posluževati fizične banke.