V marini veliko privezanih plovil, na kopnem pa primanjkuje trgovin

Portič sv. Roka se nahaja na predelu miljske obale, kjer je bila nekoč istoimenska ladjedelnica. Nekdanje industrijsko območje so med letoma 1999 in 2008 spremenili v moderno naselje z namenom, da bi privabili ljubitelje morja in pomorskega turizma. Številna stanovanja so od takrat kupili večinoma domačini, Tržačani in Miljčani, pa tudi tujci, ki so bili prepričani, da ima soseska velik turistični potencial. Ampak portič ponuja danes turistom, ki nimajo plovila, bolj malo. Odprte trgovine preštejemo na prstih ene roke, za kavarne in restavracije pa je dovolj še manj prstov. Tudi tamkajšnje kopališče je letos zaprto.

Priljubljen pristan ob meji

Druga zgodba je marina, ki velja za eno najpomembnejših za visoko navtiko v severnem Jadranu. Ponuja 546 privezov in lahko sprejme jadrnice, jahte ter druga plovila, dolga od osem do 60 metrov. Po besedah direktorja marine Stefana Sponze, ki se je pogovoril z novinarji spletnega časopisa SuperYacht 24, so investicije v stalno vzdrževanje in storitve za posadke ter lastnike prava izbira za živahnejšo prihodnost tega naselja. Že danes deluje marina učinkovito. Dan in noč ponuja na primer vse osnovne storitve, to so sprejemanje plovil in pomoč pri privezu, nadzor, točenje goriva, hotel, bazen in drugo.

»Želimo pa, da bi lastniki plovil zaupali v našo marino,« pravi. V njej je privezanih veliko plovil, večjih jadrnic in jaht, le tu pa tam je opaziti kakšen prost privez. Največja plovila so dolga od 40 do 60 metrov. Njihov prihod, je dejal Sponza, mora marina programirati in biti pri tem pozorna na sobivanje privezanih plovil ter istočasno imeti vpogled v dogajanje v celotnem zalivu.

Sponza je prepričan, da vsaka marina lahko dobro deluje, če ponuja tudi na kopnem vse potrebne storitve. V zadnjih letih so na primer prenovili tamkajšnji hotel višje kategorije in kavarno. Pod pisanimi oboki pa je trgovin kot rečeno premalo. Člani posadk gredo po nakupe drugam.