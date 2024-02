S’ciopai bodo na Opčine popeljali gangsterje in plesalke

»Kdo so ti S’ciopai?« To vprašanje je bilo večkrat slišati v redakciji Primorskega dnevnika, ko smo prejeli seznam skupin in vozov, ki se bodo udeležili letošnjega Kraškega pusta. Imeli smo le telefonsko številko Paole Koren, dolgoletne duše pustarske skupine Valmaura, ki se je podpisala pod prijavnico voza.

Pustarji v Starem pristanišču

»Srečajmo se za Mirello,» je Koren odpisala na naše sporočilo, da bi se radi srečali s pustno skupino. Od na novo preurejenega parkirišča mopedov in avtobusov za Trgom Santos smo se zapeljali po Starem pristanišču do skrivne lokacije, kjer nastaja tržaški pust. Vsi tržaški pustarji domujejo namreč že nekaj let v Skladišču 16, 140 let starem poslopju ob bodoči aveniji med Trstom in Barkovljami. Ekspedicija po Starem pristanišču je bila za podpisanega in fotografa dnevnika izjemna arheo-antropološka izkušnja, saj, kot mnogi prebivalci Trsta, nisva vedela, da je območje še dostopno.

V skladišču nas je pričakala Arianna Sferco, ki nam je ponosno pokazala voz, s katerim bodo S’ciopai nastopili na Opčinah. Tema voza v obliki vintage avtomobila je Hollywood. Pustarji bodo po Opčinah rajali oblečeni v gangsterje in plesalke. Navdih za preobleke in voz v slogu starega Hollywooda pa niso bile kinematografske produkcije, ki so se pred nedavnim vrstile po mestu. Voz je Sferco skoraj sama zgradila iz stiropora že lani. Konstrukcijo v obliki avtomobila je lani vpisala na tržaški pust, kjer je zastopal Staro mesto. Vsaka mestna četrt ima namreč svoj voz, ki po pravilih ne sme sodelovati na drugih pustnih povorkah. Tržaški S’ciopai bodo torej z vozom šli na Opčine šele letos. Zato se skupina tudi imenuje S’ciopai in ne nosi imena ene mestne četrti, da se ne bi kdo izmed organizatorjev tržaške povorke hudoval. Obstaja pa tudi drug razlog, po Opčinah bodo s tem imenom zarajali člani pustarskih skupin dveh četrti in ne ene, Valmaure in Starega mesta.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.