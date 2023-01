Na nekdanji pokrajinski cesti med Zgonikom in Saležem je danes zjutraj ob 5. uri 33-letni voznik iz Trsta izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v grmovje. Posredovali so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ugotovili, da ni utrpel omembe vrednih poškodb, iz preventivnih razlogov pa so ga vseeno odpeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo vzroke nesreče.