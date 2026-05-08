S komedijo in brez sramu proti goljufijam

Tržaška občina si je letos zamislila posebno kampanjo proti goljufijam. Po lanskem videospotu in letakih bo letos Tržačanke in Tržačane povabila v gledališče. Točneje v Contrado, kjer bo v četrtek, 14. maja, ob 18. uri na sporedu predstava Truffa Academy: metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre se ridi come disgraziai (Akademija prevare: nepogrešljiva obrambna metoda proti goljufijam, ko se smejemo kot nori). Na oder bo stopila preverjena naveza komikov in glasbenikov Maxino, Flavio Furian, Elisa Bombacigno, Raffaele Prestinenzi in Ornella Serafini. Vstopnice bodo brezplačne, na voljo so pri blagajni gledališča.

»Na pobudo lokalne policije smo se letos odločili, da goljufije obdelamo drugače,« je na predstavitvi dogodka povedala Caterina de Gavardo, v mestni vladi pristojna za varnost in lokalno policijo. »Nadaljuje se sicer lanska kampanja #SOS Truffe, ki ima kot geslo tri ključne besede: prepoznavanje, preventiva in prijava. Žrtvam nudimo informacije, ki so potrebne za prepoznavanje goljufov in goljufij, vse pa vabimo, naj prijavijo kaznivo dejanje, brez sramu.« S predstavo, je dodala, cilja občina na širšo publiko, ne samo na starejše in šibkejše prebivalce, »saj lahko vsak od nas pade v past prevare«.