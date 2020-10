S kortizonom proti koronapljučnicam

V boju proti hudim oblikam pljučnice, ki jo povzroča novi koronavirus, naj bi bilo zelo uspešno zdravilo medrol ali generično metilprednisol, ki ga sicer zdravniki uporabljajo ob hudih obolenjih z vnetno reakcijo. Zdravilo spada med glukokortikoide, ki so podobni hormonom, ki jih izloča naša nadledvičnica. Učinkovitost zdravila so v posebni študiji s konkretnimi številkami dokazali raziskovalci katinarske bolnišnice in mednarodnega inštituta ICGEB, ki so pomembno študijo pripravili s finančno podporo Fundacije CRTrieste.

Vsebino študije je na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri sta sodelovala tudi predsednica fundacije Tiziana Benussi in generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, predstavil vodja pulmologije na katinarski bolnišnici Marco Confalonieri. Kot je povedal strokovnjak, sta katinarska bolnišnica in ICGEB v študijo vključila 14 italijanskih bolnišnic.

Med raziskavo, ki so jo sestavili na podlagi zdravljenja 322 pacientov, ki so bili spomladi hospitalizirani na oddelkih za pljučne bolezni v različnih bolnišnicah severne Italije, so ugotovili, da je medrol, ki je sicer že dlje časa v uporabi in torej preizkušeno s stališča varnosti njegove uporabe, v majhnih dozah zelo učinkovito pri zdravljenju hudih oblik pljučnic, ki jo povzroča novi koronavirus. Znanstveniki so prišli do spoznanja, da lahko metilprednisol zmanjša umrljivost zaradi pljučnice za kar 71 odstotkov.

