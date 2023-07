S kraškimi kamni razbijal vhodna vrata in kradel

Karabinjerji so pred kratkim aretirali mladeniča, ki je v minulih mesecih izvedel več tatvin v gostinskih lokalih in trgovinah.

Maja so namreč ugotovili, da se je povečalo število tatvin v času zaprtja lokalov, te pa so se dogajale na podoben način. Tat je v lokale vstopil s tem, da je razbil vhodna vrata s pomočjo kraških kamnov, nato pa je ukradel denar iz blagajne. Šlo je sicer za majhne vsote, vsakič nekaj sto evrov.

Do podobne tatvine je prišlo tudi 27. maja v lokalu China Express pri Sv. Jakobu, kjer so karabinjerji iz Istrske ulice pregledali posnetke nadzornih kamer. Ugotovili so, da gre za isto osebo, ki so jo pri kaznivem dejanju zasačili junija v brivnici v Ulici Sv. Frančiška.

Avtor teh tatvin je 19-letni A.Y. etiopijskega porekla, ki je že bil obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Karabinjerji pa preiskujejo, če je ista oseba kriva tudi za ostale tatvine, do katerih je prišlo v podobnih okoliščinah.