S kratkimi zgodbami piše o svoji generaciji

Je pisateljica, prevajalka, aktivistka, feministka, organizatorica, kulturna delavka in producentka. Hrvaška ustvarjalka mlajše generacije (rojena je leta 1985) Luiza-Katica Bouharaoua je prejemnica letošnje pisateljske nagrade Srednjeevropske pobude (SEP) na 37. mednarodnem festivalu Vilenica. Nagrado je včeraj na sedežu SEP na prireditvi Vilenica gostuje v Trstu prejela iz rok generalne podtajnice organizacije, ki podeljuje priznanje, Nine Kodelja. Z nagrajenko pa je prijeten pogovor vodil Aljaž Koprivnikar.

Poslušalci so tako izvedeli, da je pisateljico zaznamovala predvsem angleška literatura, saj je študirala prevajalstvo. Najbolj jo navdihujejo dela, ki jih sama prevede, saj se morajo prevajalci zelo poglobiti v književnost, ki jo ubesedijo v drug jezik, kot zgled pa je omenila ameriško pisateljico Rachel Kushner.

Bouharaoua je spregovorila o svoji prvi zbirki kratkih zgodb Jesmo li to bili mi (Smo bili to mi), ki spada v okvir postjugoslovanske povojne proze generacije 80. let; ta svojo eksistenco, odnose in vrednote odkriva v družbi polni prekarnosti in potrošništva. V delu nastopajo trije mladi liki, ki vsak s svojim različnim glasom prikazujejo sodobno Hrvaško.