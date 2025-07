S pametnimi zabojniki za učinkovitejše ločevanje odpadkov

V prihodnjih tednih se v sklopu evropskega projekta Waste Design 2.0 obeta manjša revolucija v odstranjevanju odpadkov v Naselju sv. Mavra in Ribiškem naselju. Komunalno podjetje Isontina ambiente bo v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina namreč dalo namestiti pametne zabojnike, ki bodo nedostopni vsem, ki ne prebivajo v teh naseljih. Danes je bila na sporedu predstavitev za medije, krajanom bodo sistem predstavili jutri zvečer oziroma v ponedeljek. Projekt so predstavili župan Igor Gabrovec, podžupan Mitja Petelin, občinska namestnica tajnika Nataša Canziani in Stefano Russo, ki je v podjetju Isontina ambiente pristojen za komunikacijo.

Vsi prebivalci Ribiškega naselja ter Naselja sv. Mavra bodo prejeli manjše smetnjake, ki bodo omogočali odpiranje pametnih zabojnikov. Marsikatera občina hodi v podobno smer, je dejal Russo in spomnil na tržaške pametne zabojnike. Nekako je treba namreč zvišati delež ločevanja odpadkov.

Zabojnikov modela Colombo bo skupno več kot dvajset, smetnjakov za gospodinjstva pa več kot štiristo. Namenjeni bodo izključno odpadkom, ki se jih ne da reciklirati. Podjetje pri tem ne bo vedelo, kdo odvrže kaj v zabojnike, vedeli pa bodo - anonimno -, kateri smetnjaki polnijo katere zabojnike in kolikokrat. Pri tem bodo lahko zbirali podatke o navadah krajanov in sistem priredili njihovim potrebam oziroma navadam.