S participacijo obljubljajo razvoj

Pakt za avtonomijo, Gibanje 5 zvezd in Zdaj Trst so za junijske volitve pristopili k levosredinski koaliciji v dolinski občini in podprli županskega kandidata Aleksandra Corettija. Svojo listo z enajstimi kandidati pod skupnim imenom Pakt za Dolino so predstavili v petek.

Transparentnost in participacija sta temelja programa novonastale liste, je kandidate pozdravil Coretti, ki ponuja jasne predloge, uvedbo skupnega omizja in participativne bilance, stik z občankami in občani.

Kandidate so pozdravili tudi pokrajinska koordinatorja Gibanja 5 zvezd Paolo Menis in Pakta za avtonomijo Federico Monti ter deželni svetnik Pakta za avtonomijo Massimo Morettuzzo.

Raznoliko listo vodita Cinzia Sancin, željna rezultatov in organiziranega dela, in Walter Zeriali. Federica Maffei se prvič ozira na politiko in ne podpira pasivnega sprejemanja političnih izbir, ampak želi širiti model aktivnega državljanstva, še zlasti med mladimi. Računovodja Luciano Darganc, ljubitelj narodnozabavne glasbe, prisega na skupnost, ki je marsikje v dolinski občini, pravi, razdrobljena. Ker ne verjame več v staro politiko in si želi svežine, kandidira Sara Merlak. V dvojezično občino pa se je preselil Sandro Clemente iz Padove, ki se zelo rad uči slovenskega jezika ter si želi sodelovanja in trajnostnega razvoja.

Gabriel Ota, najmlajši kandidat na listi, dobro pozna obrtno in industrijsko cono ter potrebe občanov. Pri srcu so mu težave zaradi prisotnosti cistern družbe SIOT na občinskem ozemlju in želi si, da bi prebivalci končno zadihali čist zrak. Iz društva Fran Venturini izhaja kandidatka Barbara Milazzi, ki se prvič premika v političnih vodah, prav tako novopečeni zdravnik Gabriele Zucca, ki obljublja posebno skrb za okolje in sodelovanje z mladimi občani. Na listi kandidirata tudi Massimo Bertuzzi in Ilary Slatich.

»Dokazati želimo, da lahko v politiko aktivno vključimo ljudi. Modra bi bilo dovolj, bi se ozremo k sosedom, kjer so nekatere naprednejše prakse že ustaljene,« je srečanje zaključil Riccardo Laterza, vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst v tržaškem občinskem svetu, in namignil na delovanje koprske občine, kjer je participativna bilanca že zdavnaj del občinskega koledarja. »Lahko dokažemo, da se stanje da spremeniti,« je zaključil.