S plakati opozarjajo na masaker v Gazi

»Ne smemo in nočemo se sprijazniti z dejstvom, da je vojna sredstvo za reševanje konfliktov. Kot se ne smemo sprijazniti s tem, kar se dogaja v Gazi,« je včeraj na Borznem trgu dejal Miloš Budin. Nekdanji senator je bil maja med pobudniki shoda po tržaških ulicah za mir in proti vojni, ker se masaker nadaljuje, pa so se sedaj odločili, da bodo po tržaških ulicah in trgih opominjali nanj mimoidoče.

Tudi na Opčinah in v Miljah

Opremljeni s samostoječimi plakati zahtevajo »takojšnjo prekinitev ognja z zagotovitvijo nemotene dobave vode, hrane in zdravil«, kot so nanje napisali v italijanščini, slovenščini in angleščini. Danes bodo s plakati opozarjali javnost na Borznem trgu, jutri se selijo na Opčine, v petek v Milje, prihodnji ponedeljek pa k Stari mitnici.