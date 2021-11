S posebno kirurško metodo uspešno podaljšali črevo otroka

V pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo so zabeležili pomemben dosežek. Ekipa zdravnikov, ki jo je vodil dr. Jürgen Schleef, je s serijo kirurških posegov včeraj dveletnemu otroku odpravila sindrom kratkega črevesja in ga na ta način osvobodila umetnega prehranjevanja. Malformacijo so na koncu uspešno odpravili s serijsko prečno enteroplastiko (STEP), s katero so dosegli, da je črevo otroka začelo delovati avtonomno.

Kot so sporočili iz bolnišnice, so malčka zaradi sindroma kratkega črevesja začeli zdraviti kmalu po rojstvu. Prve kirurške posege so kirurgi opravili že nekaj dni po rojstvu, tako da se je malček lahko začel prehranjevati. Ker je bilo črevo še vedno premajhno, je bil popolnoma odvisen od umetnega prehranjevanja. Ko je dojenček rastel, je z njim raslo tudi črevo, a ne dovolj, da bi se črevo podaljšalo. Zaradi tega stanja je bil otrok podvržen različnim bakterijskim vnetjem. Pri 18 mesecih starosti je bil pacient primeren za kirurški poseg po metodi STEP, s katero je zdravniška ekipa končno lahko vzpostavila stanje, ki bi otroku omogočilo hranjenje po naravni poti. Nad potekom kirurškega posega je izjemno zadovoljen predstojnik kirurškega oddelka pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo dr. Schleef, ki je dejal, da je metoda STEP enostavna metoda kirurškega zdravljenja v primerjavi s tistimi iz preteklosti. S to metodo stanje kratkega črevesja izboljšajo v polovici primerov, kar se je zgodilo tudi na primeru tržaškega otroka.