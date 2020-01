S posodobljenim vademekumom nad zmotna prepričanja o fojbah

Vademekum ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus, ki so ga lani pripravili pri Deželnem inštitutu za zgodovino odporniškega gibanja in sodobno zgodovino Irsrec, je na voljo v dopolnjeni različici. Do njega je mogoče priti z obiskom spletne strani inštituta, kjer je vademekum na voljo v pdf formatu.

Dopolnjeno različico so pripravili, da bi ponudili odgovore na najpogostejša vprašanja, ki so jih prejeli na raznih predstavitvah vademekuma; te so potekale zlasti v šolah, a ne samo, je pojasnil direktor inštituta Irsrec Patrick Karlsen. Avtorji vademekuma so zgodovinarji Gloria Nemec, Raoul Pupo in Anna Maria Vinci, zemljevide je izbral Franco Cecotti; dopolnilne informacije je tokrat večinoma prispeval Raoul Pupo, slednje pa je zatem pregledal in odobril znanstveni odbor deželnega inštituta Irsrec.