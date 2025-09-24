S predajo slik zaključek dobrodelne razstave Sklada Mitja Čuk

Nathan Never, Tex, Diabolik, Jaka Racman, simpatične živali in pisani zmaji so še zadnje dni na ogled na dobrodelni razstavi Ustvarjalne poteze/Znaki solidarnosti, ki povezuje ustvarjalnost in solidarnost priznanih slovenskih in italijanskih striparjev, grafikov ter ilustratorjev. Do jutri si še vedno lahko vsakdo zagotovi umetniško delo Romea Toffanettija, Maria Albertija, Katerine Kalc, Emanueleja Barisona, Žive Pahor, Davideja Toffola, Dunje Jogan, Jurija Devetaka, Chiare Verza in Lorenza Pastrovicchia, ta visijo na stenah tržaške kavarne San Marco. Naj spomnimo, da so umetniki svoja dela poklonili Skladu Mitja Čuk, ki se že več kot 40 let posveča osebam s posebnimi potrebami. Komur bi bila dela všeč, pa jih lahko odnese domov in na ta način podpre dejavnosti ustanove, ki tačas snuje tudi slovenske otroške jasli in prostore za dejavnosti Za nami.

Razstava, ki se vključuje v uradni program festivala Slofest, se bo s predajo slik zaključila jutri ob 18.30. Na srečanju bodo prisotni tudi nekateri izmed umetnikov, tako da bo mogoče pokramljati z njimi in preživeti večer v prijetnem vzdušju v kavarni, kjer bosta kultura in umetnost zaživeli v duhu solidarnosti.