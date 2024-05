S prihodnjim letom naj bi ponujali kar pet različnih usposabljanj

»Podjetja so razumela pomen takega izobraževanja, vse družine in mladi pa ga še ne poznajo.« O tem je prepričan predsednik fundacije ITS Academy Volta Alberto Steindler, na čelu ustanove, ki vsako leto izobrazi vrsto novih višjih tehnikov na področju biomedicine. Gre za zelo zaželen in iskan poklic, zaradi česar po zaključku študija mladi takoj najdejo zaposlitev, tako doma kot v tujini. Doslej je višji strokovno-tehniški zavod (ITS) Volta ponujal dve različni usposabljanji, od prihodnjega študijskega leta naj bi jih kar pet.

Pri višji strokovno-tehniški izobrazbi gre za terciarno izobraževanje, ki ga lahko oseba opravi po maturi na višji srednji šoli. Tržaški ITS Volta so ustanovili pred desetimi leti. »Italija je takšno tipologijo uvedla leta 2008. Gre za veliko bolj praktično izobraževanje, kot je univerzitetno,« je izpostavil predsednik. Na Tržaškem se je skupina podjetnikov lotila ustanavljanja takšnega zavoda, ki bi mlade izobraževal na področju ved o življenju. Za ustanovitev ITS je potrebno ustanoviti fundacijo, v kateri sodelujeta tako javni kot zasebni sektor.

Cilj šole je, da sodeluje s podjetji in tako prilagaja programe realnim potrebam. V desetih letih so izobrazili okrog 300 mladih. Doslej so jih izobraževali na dveh področjih, in sicer za višje tehnike za upravljanje in vzdrževanje biomedicinske opreme, ter za višje tehnike biomedicinske informatike. Študenti se izobražujejo v laboratorijih, ki so zelo blizu praktičnemu delovnemu okolju. »Zgradili smo neke vrste bolnišnico, v kateri lahko študentje preizkušajo svoje znanje, ki ga bodo potrebovali na delovnem mestu,« je izpostavil Steindler. Dveletni študij šteje približno 2000 ur, 700 izmed teh pa opravijo s prakso.

»S finančnimi sredstvi iz NOO imamo možnost, da povečamo laboratorije, potrdili pa so nam tudi tri nove tečaje,« je pojasnil predsednik. Trenutno delujejo v Znanstvenem parku Area v Bazovici, a bodo kmalu uredili laboratorije v nekdanji poslovni stavbi Stock v Ulici Caboto, kjer bodo imeli na razpolago skoraj štirikrat več prostora (1600 kvadratnih metrov).

