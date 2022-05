S primernimi besedami do boljše družbe

Da so besede lahko tempirana bomba, so večkrat poudarili na drugem dnevu pete izdaje festivala nesovražne komunikacije Parole O_Stili. V prostorih stavbe na četrtem pomolu so se danes zbrali vplivneži (influencerji), novinarji, aktivisti za človekove pravice in drugi poznavalci pomena pravilnega širjenja besed in podob na družbenih omrežjih. Pred izredno številno publiko so v fokus postavili aktualne teme, s katerimi želijo zmanjšati diskriminacijo in verbalno nasilje v današnji družbi.

Mnogi so se lotili analize vloge influencerjev v sodobni družbi. Kot so ocenili, je bila njihova vloga še posebej pomembna med pandemijo, saj so se na njih obrnili celo politiki in jih prosili, naj preko socialnih omrežij ozaveščajo ljudi o pomenu spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V tem primeru je tako imenovani influencer marketing postal pomembno orodje, ki je zdravstveno politiko vlade približal vsakdanjemu človeku, je bilo slišati na jutranjem delu festivala.